Сомова / Somov (Морозова, Бонч-Осмоловская) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1895
Дата смерти07.11.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1895
Отец: Морозов / Morozov Георгий Georgiy
Рождение ребёнка
13.01.1929
Сын: Бонч-Осмоловский Андрей Глебович
Отец ребёнка: Бонч-Осмоловский Глеб
Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1975
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Dubna, gorod Dubna, Moskovskaya oblast, Russia