Сомова / Somov (Морозова, Бонч-Осмоловская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомова / Somov (Морозова, Бонч-Осмоловская) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1895

Дата смерти

07.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1895

Отец: Морозов / Morozov Георгий Georgiy

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1929

Сын: Бонч-Осмоловский Андрей Глебович

Отец ребёнка: Бонч-Осмоловский Глеб

Saint Petersburg, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бонч-Осмоловский Глеб

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сомов / Somov Павел Osipovitsch

Смерть
07.11.1975
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Dubna, gorod Dubna, Moskovskaya oblast, Russia
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