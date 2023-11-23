Розов Михаил Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Розов Алексей Гаврилов
Мать: Ксения Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Ольга Михайлова
Мать ребёнка: Розова Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розов Павел Михайлов
Мать ребёнка: Розова Наталья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розова Наталья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Старокобыльского Ярославского уезда, благочинный.
Смерть
Неизвестно