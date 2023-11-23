Розов Михаил Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розов Михаил Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Розов Алексей Гаврилов

Мать: Ксения Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Александр Михайлов

Мать ребёнка: Розова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Ольга Михайлова

Мать ребёнка: Розова Наталья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Павел Михайлов

Мать ребёнка: Розова Наталья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Наталья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Старокобыльского Ярославского уезда, благочинный.
Смерть
Неизвестно

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