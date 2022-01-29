Мельников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Алексей

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Место рождения

Северный Кавказ, Ставропольский Край.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Северный Кавказ, Ставропольский Край.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельникова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Мельникова Воронцова Пелагея

Северный Кавказ,Ставропольский Край.
Смерть
Неизвестно
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