Мельников Алексей
Место рожденияСеверный Кавказ, Ставропольский Край.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Северный Кавказ, Ставропольский Край.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельникова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Мельникова Воронцова Пелагея
Северный Кавказ,Ставропольский Край.
Смерть
Неизвестно