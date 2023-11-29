Новиков Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения28.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1872 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 1899 по 1909 ст.
Запасный бомбардир.
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.
Дочь: Новикова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
21.02.1909 ст.
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
12.03.1916 ст.
Сын: Новиков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Новикова Екатерина Федоровна
Смерть
Неизвестно