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Новиков Василий Федорович

Место рождения

Озёрное, Харківська область

Дата рождения

28.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1872 ст.

Отец: Новиков Федор Иванович

Мать: Новикова Прасковья Сергеевна

Озёрное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Евдокия Захаровна

Военная служба
С 1899 по 1909 ст.
Запасный бомбардир.
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.

Дочь: Новикова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Захаровна

Озёрное, Харківська область
Рождение ребёнка
21.02.1909 ст.

Сын: Новиков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Захаровна

Озёрное, Харківська область
Рождение ребёнка
12.03.1916 ст.

Сын: Новиков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Новикова Екатерина Федоровна

Озёрное, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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