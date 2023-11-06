Русинова Вера Андеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
24.01.1915 ст.
Отец ребёнка: Русинов Иван Харитонович
__/XI-27 № 1511 села Н.Козьмяша призванного в действующую армию ратника государственного ополчения сектант И.Х. Русинов секты баптистов и законная жена его Вера Андреевна православного вероисповедания... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1916 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Русинов Иван Харитонович
___/XI-27 19/XII-31 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 85 № 38ж
Рождение ребёнка
12.08.1918
Отец ребёнка: Русинов Иван Харитонович
__3/XI-27 № 1513 __5/VIII-36 №38 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 136 № 38м ОБА СЕКТАНТЫ Штундобаптисты
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно