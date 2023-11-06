Русинова Вера Андеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинова Вера Андеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1915 ст.

Сын: Русинов Яков Иванович

Отец ребёнка: Русинов Иван Харитонович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
__/XI-27 № 1511 села Н.Козьмяша призванного в действующую армию ратника государственного ополчения сектант И.Х. Русинов секты баптистов и законная жена его Вера Андреевна православного вероисповедания... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1916 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Русинов Иван Харитонович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
___/XI-27 19/XII-31 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 85 № 38ж
Рождение ребёнка
12.08.1918

Сын: Русинов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Русинов Иван Харитонович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
__3/XI-27 № 1513 __5/VIII-36 №38 Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 136 № 38м ОБА СЕКТАНТЫ Штундобаптисты
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русинов Иван Харитонович

Смерть
Неизвестно
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