Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джиквас Даниил Федорович

Отец ребёнка: Джиквас Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
18.08.1827

Сын: Джиквас Иван Федорович

Отец ребёнка: Джиквас Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Федор

Отец ребёнка: Джиквас Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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