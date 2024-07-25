Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Джиквас Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
18.08.1827
Отец ребёнка: Джиквас Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федор
Отец ребёнка: Джиквас Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно