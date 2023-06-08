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Арцыбашев Дмитрий Петрович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.05.1871

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арцыбашева (Вечкова) Татьяна Порфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арцыбашева (Зыкова) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Между 14.03.1907 и 14.04.1907

Дочь: Данилова (Арцыбашева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Клайнова (Акшаева) Матрёна Семёновна

Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1928
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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