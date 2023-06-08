Арцыбашев Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения24.05.1871
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 14.03.1907 и 14.04.1907
Дочь: Данилова (Арцыбашева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Клайнова (Акшаева) Матрёна Семёновна
Зотеевка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1928