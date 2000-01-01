Сейнов Михаил Арсенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сейнов Михаил Арсенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1946

Сын: Сейнов Левон Михайлович

Мать ребёнка: Сейнова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аида

Мать ребёнка: Сейнова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амалия

Мать ребёнка: Сейнова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмма

Мать ребёнка: Сейнова Раиса Николаевна

Смерть
Неизвестно
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