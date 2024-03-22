Шатова (Захарова) Александра Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова (Захарова) Александра Олеговна

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

11.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1987

Отец: Захаров Олег Георгиевич

Мать: Захарова Елена Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.07.?

Сын: Вахрушев Савелий Иванович

Отец ребёнка: Вахрушев Иван

Рождение ребёнка
26.08.?

Дочь: Шатова Таисия Антоновна

Отец ребёнка: Шатов Антон Александрович

Бракосочетание
?.08.?

Муж: Шатов Антон Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Муж: Шатов Антон Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Иван

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