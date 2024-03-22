Шатова (Захарова) Александра Олеговна
Место рождения
Дата рождения11.05.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1987
Отец: Захаров Олег Георгиевич
Рождение ребёнка
18.07.?
Сын: Вахрушев Савелий Иванович
Отец ребёнка: Вахрушев Иван
Рождение ребёнка
26.08.?
Дочь: Шатова Таисия Антоновна
Отец ребёнка: Шатов Антон Александрович
Бракосочетание
?.08.?
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вахрушев Иван