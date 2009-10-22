Петров Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Владимир Дмитриевич

Петров Владимир Дмитриевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2009

Отец: Шарков Дмитрий Владимирович

Мать: Петрова Анастасия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close