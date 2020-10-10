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1й (Павел)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Бойков Иван Калистратович

Мать: Бойкова Домникия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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