Хайло Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.12.2020
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности