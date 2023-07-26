Фролов Валерий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Фролов Валентин Николаевич
Мать: Фролова (Бирина) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Рождение ребёнка
02.06.1985
Дочь: (Фролова) Алена
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
20.10.1990
Сын: Фролов Алексей
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
27.01.1998
Сын: Фролов Дмитрий
Мать ребёнка: Валентина
Смерть
2015