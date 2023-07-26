Фролов Валерий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Валерий Валентинович

Фролов Валерий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Фролов Валентин Николаевич

Мать: Фролова (Бирина) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Рождение ребёнка
02.06.1985

Дочь: (Фролова) Алена

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
20.10.1990

Сын: Фролов Алексей

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
27.01.1998

Сын: Фролов Дмитрий

Мать ребёнка: Валентина

Смерть
2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.