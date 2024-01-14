Шушмаркина Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.?
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
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Рождение
09.09.?
Отец: Шушмаркин Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1970
Сын: Овсянников Виталий Леонидович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1974
Сын: Овсянников Константин Леонидович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности