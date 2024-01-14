Шушмаркина Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушмаркина Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.?

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.?

Отец: Шушмаркин Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1970

Сын: Овсянников Виталий Леонидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1974

Сын: Овсянников Константин Леонидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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