Gershkovich, Красная (Kogan (Cohen)) Adel (Udlea) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gershkovich, Красная (Kogan (Cohen)) Adel (Udlea)

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

07.06.1914

Дата смерти

23.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1914

Отец: Kogan (כהן) Itzik

Мать: Kogan (כהן) Ethel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
05.08.1940

Муж: Gershkovich Daniel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Супруг(-а): Адель (Уда) Исааковна (Ициковна) Красная (Коган)
Бракосочетание
1945

Муж: Красный Алексей

Berlin, Berlin, Germany
Рождение ребёнка
31.03.1946

Дочь: Хвостова Этель

Отец ребёнка: Красный Алексей

Эстергом, Венгрия
Рождение ребёнка
17.11.1950

Сын: Красный Евгений

Отец ребёнка: Красный Алексей

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
23.04.2007
Москва, город федерального значения Москва
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