Gershkovich, Красная (Kogan (Cohen)) Adel (Udlea)
Место рождения
Дата рождения07.06.1914
Дата смерти23.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1914
Отец: Kogan (כהן) Itzik
Мать: Kogan (כהן) Ethel
Бракосочетание
05.08.1940
Муж: Gershkovich Daniel
Супруг(-а): Адель (Уда) Исааковна (Ициковна) Красная (Коган)
Бракосочетание
1945
Муж: Красный Алексей
Berlin, Berlin, Germany
Рождение ребёнка
31.03.1946
Дочь: Хвостова Этель
Отец ребёнка: Красный Алексей
Эстергом, Венгрия
Рождение ребёнка
17.11.1950
Сын: Красный Евгений
Отец ребёнка: Красный Алексей
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
23.04.2007
Москва, город федерального значения Москва