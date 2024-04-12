Серлапов Василий Михеевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Серлапов Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Васильевна
Мать ребёнка: Серлапова Ольга Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серлапов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Серлапова Ольга Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серлапов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Серлапова Ольга Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серлапов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Серлапова Ольга Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серлапов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Серлапова Ольга Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно