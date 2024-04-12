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Серлапов Василий Михеевич

Место рождения

Глебово, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Серлапов Михей

Мать: не указана

Глебово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Васильевна

Мать ребёнка: Серлапова Ольга Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серлапов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Серлапова Ольга Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серлапов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Серлапова Ольга Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серлапов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Серлапова Ольга Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серлапов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Серлапова Ольга Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серлапова Ольга Фоминична

Смерть
Неизвестно
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