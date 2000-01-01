Душечкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Душечкин Ефим
Мать: Душечкина Аксинья
Бракосочетание
1963 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно