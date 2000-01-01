Душечкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Душечкин Ефим

Мать: Душечкина Аксинья

Бракосочетание
1963 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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