Круглова (Муравина) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1916
Дата смерти21.02.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1916
Рождение ребёнка
08.11.1938
Дочь: Розова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Круглов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
16.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Круглов Иван Яковлевич
Михеево, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1988