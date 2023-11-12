Круглова (Муравина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Муравина) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1916

Дата смерти

21.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1916

Отец: Муравин Николай Васильевич

Мать: Муравина Матрёна Яковлевна

Рождение ребёнка
08.11.1938

Дочь: Розова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Круглов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
16.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круглов Иван Яковлевич

Михеево, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Иван Яковлевич

Смерть
21.02.1988
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