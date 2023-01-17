Тимофеева Просковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1902
Дата смерти19.03.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1927
Дочь: Мануковская Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Мануковский Илья Иванович
Усманские Выселки, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
19.03.1975
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область