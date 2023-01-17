Тимофеева Просковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Просковья Яковлевна

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Место рождения

Красный Лиман, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.10.1902

Дата смерти

19.03.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Лиман, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1927

Дочь: Мануковская Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Мануковский Илья Иванович

Усманские Выселки, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
19.03.1975
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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