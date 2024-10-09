Грунин Борис Петрович 05.08.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грунин Борис Петрович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

05.08.1922

Дата смерти

09.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1922

Отец: Грунин Пётр Акимович

Мать: Грунина (Савельева) Наталья Дмитриевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грунина (Борзова) Клавдия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грунин Михаил Борисович

Мать ребёнка: Грунина (Борзова) Клавдия Гавриловна

Призыв на военную службу
1941
Место призыва Сталинский РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., г. Астрахань, Сталинский р-н Воинская часть 43 стрелковая бригада
Рождение ребёнка
04.05.1950

Сын: Грунин Георгий Борисович

Мать ребёнка: Грунина (Борзова) Клавдия Гавриловна

Рождение ребёнка
01.01.1955

Сын: Грунин Николай Борисович

Мать ребёнка: Грунина (Борзова) Клавдия Гавриловна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
09.02.1994

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