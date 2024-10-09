Грунин Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения05.08.1922
Дата смерти09.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грунина (Борзова) Клавдия Гавриловна
Призыв на военную службу
1941
Место призыва Сталинский РВК, Сталинградская обл., Астраханский окр., г. Астрахань, Сталинский р-н Воинская часть 43 стрелковая бригада
Рождение ребёнка
04.05.1950
Мать ребёнка: Грунина (Борзова) Клавдия Гавриловна
Рождение ребёнка
01.01.1955
Мать ребёнка: Грунина (Борзова) Клавдия Гавриловна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
09.02.1994