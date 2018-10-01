Пантенкова (Кулиуш) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1948
Дата смерти?.10.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1948
Отец: Кулиуш Григорий Пантелеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пантенков Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1976
Сын: Пантенков Григорий Вячеславович
Отец ребёнка: Пантенков Вячеслав Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.2018