Пантенкова (Кулиуш) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантенкова (Кулиуш) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1948

Дата смерти

?.10.2018

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1948

Отец: Кулиуш Григорий Пантелеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантенков Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
05.06.1976

Сын: Пантенков Григорий Вячеславович

Отец ребёнка: Пантенков Вячеслав Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантенков Вячеслав Васильевич

Смерть
?.10.2018
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