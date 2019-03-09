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Гак Просковья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1923

Дата смерти

09.03.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1946

Сын: Гак Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Гак Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
?.02.1949

Дочь: Гак Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Гак Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
?.12.1951

Сын: Гак Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Гак Василий Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Василий Елисеевич

Смерть
09.03.2019
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