Гак Просковья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1923
Дата смерти09.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1946
Отец ребёнка: Гак Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
?.02.1949
Дочь: Гак Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Гак Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
?.12.1951
Отец ребёнка: Гак Василий Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2019