(Жигулина) Людмила
Место рождениядеревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Дата рождения28.05.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1946
деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.03.1967
Дочь: Рекунова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Соловьев Николай
Рождение ребёнка
23.02.1971
Сын: Соловьёв Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай
Рождение ребёнка
23.02.1971
Сын: Соловьёв Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай