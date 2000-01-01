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(Жигулина) Людмила

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Место рождения

деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область

Дата рождения

28.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1946

Отец: Жигулин Василий Павлович

Мать: Жигулина Зинаида Акимовна

деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.03.1967

Дочь: Рекунова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Соловьев Николай

Рождение ребёнка
23.02.1971

Сын: Соловьёв Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай

Рождение ребёнка
23.02.1971

Сын: Соловьёв Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай

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