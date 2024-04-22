Алексашин Иларион Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексашин Иларион Семенович

Место рождения

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Алексашин Петр Иларионович

Мать ребёнка: не указана

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Алексашин Илья Иларионович

Мать ребёнка: не указана

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.08.1886

Сын: Алексашин Емельян Иларионович

Мать ребёнка: Алексашина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1887

Сын: Алексашин Дмитрий Иларионович

Мать ребёнка: Алексашина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Алексашин Прокопий Иларионович

Мать ребёнка: не указана

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексашина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексашин Антон Иларионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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