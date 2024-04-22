Алексашин Иларион Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Алексашин Петр Иларионович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Алексашин Илья Иларионович
Рождение ребёнка
07.08.1886
Сын: Алексашин Емельян Иларионович
Мать ребёнка: Алексашина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1887
Сын: Алексашин Дмитрий Иларионович
Мать ребёнка: Алексашина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Алексашин Прокопий Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексашин Антон Иларионович
Смерть
Неизвестно