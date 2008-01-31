Никитина (Кривоборская) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1925
Дата смерти31.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925
Отец: Кривоборский Николай Семенович
Мать: Кривоборская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоборский Игорь
Отец ребёнка: не указан
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.06.1970
Сын: Никитин Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Никитин Геннадий
Смерть
31.01.2008
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область