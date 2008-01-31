Никитина (Кривоборская) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Кривоборская) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1925

Дата смерти

31.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1925

Отец: Кривоборский Николай Семенович

Мать: Кривоборская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоборский Игорь

Отец ребёнка: не указан

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.06.1970

Сын: Никитин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Никитин Геннадий

Смерть
31.01.2008
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область

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