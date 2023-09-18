Грязнова (Павлова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнова (Павлова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась у Василия Петровича Павлова и Феодосии Давидовны. Почему потом Андреевна?
Бракосочетание
27.01.1899

Муж: Грязнов Семен Федорович

Рождение ребёнка
28.10.1899

Сын: Грязнов Федор Семенович

Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович

Рождение ребёнка
04.12.1900

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Грязнов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович

Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1907

Сын: Грязнов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович

Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
27.03.1909

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович

Рождение ребёнка
14.02.1913

Сын: Грязнов Павел Семенович

Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович

Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1915

Сын: Грязнов Николай Семенович

Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович

Парфёновка, Самарская, Россия
Смерть
Неизвестно
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