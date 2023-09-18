Грязнова (Павлова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
07.03.1880
Родилась у Василия Петровича Павлова и Феодосии Давидовны. Почему потом Андреевна?
Бракосочетание
27.01.1899
Рождение ребёнка
28.10.1899
Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович
Рождение ребёнка
04.12.1900
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Грязнов Георгий Семенович
Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович
Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1907
Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович
Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
27.03.1909
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1913
Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович
Парфёновка, Самарская, Россия
Рождение ребёнка
28.10.1915
Сын: Грязнов Николай Семенович
Отец ребёнка: Грязнов Семен Федорович
Парфёновка, Самарская, Россия
Смерть
Неизвестно