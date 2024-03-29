Чихачев Тимофей Карпов
Место рождения
Дата рождения02.06.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.06.1865
Отец: Чихачев Карп Васильев
Мать: Мария Петрова
Восприемник Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
27.06.1889
Дочь: (Чихачева) Людмила Тимофеевна
Мать ребёнка: Татьяна Евдокимова
Восприемники Родион Петров, Епифанского уезда села Знаменского Л... Почетная Дворянка Раиса Иванова Головина
Рождение ребёнка
29.11.1893
Сын: Чихачев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Евдокимова
Восприемники Иродион Петров, Дария Евдокимова
Рождение ребёнка
07.06.1896
Дочь: (Чихачева) Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Татьяна Евдокимова
Восприемники Андрей Власов, Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
27.08.1900
Сын: Чихачев Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Евдокимова
Восприемники Яков Власов Вилков
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Чихачева) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Татьяна Евдокимова
Рождение ребёнка
08.03.1907
Сын: Чихачев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Евдокимова
Восприемники Родион Петров, девица Параскева Тимофеева Чахачева
Смерть
Неизвестно