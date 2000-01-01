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Евдотия Степанова
Евдотия Степанова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Стефан Давидов
1756 г.р.
Мать
Мария Фёдорова
1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Стефан Давидов
Мать:
Мария Фёдорова
Смерть
Неизвестно
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