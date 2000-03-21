Рогачев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения26.08.1946
Дата смерти21.03.2000
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1946
Рождение ребёнка
28.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравейников Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Муравейникова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
21.03.2000
Фенево, Невельский муниципальный район, Псковская область