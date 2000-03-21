Рогачев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачев Сергей Иванович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.08.1946

Дата смерти

21.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1946

Отец: Рогачев Иван Сергеевич

Мать: Красильникова Прасковья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Галина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Сергеевич Рогачев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравейников Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Муравейникова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачев Петр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.03.2000
Фенево, Невельский муниципальный район, Псковская область
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