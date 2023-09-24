Чупрова Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1990
Дочь: Чупрова Оксана Михайловна
Отец ребёнка: Чупров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
04.01.2002
Дочь: Чупрова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Чупров Михаил Александрович