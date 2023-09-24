Чупрова Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Михаил Александрович

Рождение ребёнка
03.09.1990

Дочь: Чупрова Оксана Михайловна

Отец ребёнка: Чупров Михаил Александрович

Рождение ребёнка
04.01.2002

Дочь: Чупрова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Чупров Михаил Александрович

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