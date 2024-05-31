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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Гриценко) Мавра Семеновна

Отец ребёнка: Гриценко Семен Игнатьевич

Рождение ребёнка
02.05.1841

Сын: Гриценко Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Гриценко Семен Игнатьевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Гриценко) Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Гриценко Семен Игнатьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гриценко Петр Симеонович

Отец ребёнка: Гриценко Семен Игнатьевич

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