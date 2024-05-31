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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Гриценко) Мавра Семеновна
Отец ребёнка: Гриценко Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.05.1841
Сын: Гриценко Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Гриценко Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Гриценко) Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Гриценко Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Гриценко Семен Игнатьевич