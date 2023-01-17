Лобанова (Моисеева) Феодосия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Моисеев Сергей Иванов
Мать: Моисеева Гликерия Ильина
Крещение
1883
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Лобанов Афанасий Петров
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Лобанов Афанасий Петров
Смерть
Неизвестно