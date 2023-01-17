Лобанова (Моисеева) Феодосия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Моисеева) Феодосия Сергеевна

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Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Моисеев Сергей Иванов

Мать: Моисеева Гликерия Ильина

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
1883
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1899

Муж: Лобанов Афанасий Петров

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Лобанов Афанасий Петров

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Лобанов Афанасий Петров

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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