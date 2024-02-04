Охотникова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охотникова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Охотников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотников Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Охотников Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно