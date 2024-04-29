Чечик Меер Ошерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечик Меер Ошерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1913

Дата смерти

08.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1937

Дочь: Косова (Чечик) Фира Мееровна

Мать ребёнка: Чечик (Рожанская) Юдэс Вульфовна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.12.1938

Дочь: Самарова (Чечик) Нэля Мееровна

Мать ребёнка: Чечик (Рожанская) Юдэс Вульфовна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1941

Сын: Чечик Эдуард Меерович

Мать ребёнка: Чечик (Рожанская) Юдэс Вульфовна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
08.10.1982

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