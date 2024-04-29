Чечик Меер Ошерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1913
Дата смерти08.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1937
Дочь: Косова (Чечик) Фира Мееровна
Мать ребёнка: Чечик (Рожанская) Юдэс Вульфовна
Рождение ребёнка
13.12.1938
Дочь: Самарова (Чечик) Нэля Мееровна
Мать ребёнка: Чечик (Рожанская) Юдэс Вульфовна
Рождение ребёнка
09.11.1941
Мать ребёнка: Чечик (Рожанская) Юдэс Вульфовна
Смерть
08.10.1982