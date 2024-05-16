Шельдякова Марфа Никитична
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1844
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Шельдякова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Шельдяков Василий Осипович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шельдякова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Шельдяков Василий Осипович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шельдяков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шельдяков Василий Осипович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Шельдякова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шельдяков Василий Осипович
Смерть
После 1885