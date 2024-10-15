Самотой Андрей Тарасович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Самотой Андрей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самотой Феодора Дамиановна

Восприемник
30.11.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Наум Иванович Белокур
Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.

Дочь: (Самотой) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Самотой Феодора Дамиановна

Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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