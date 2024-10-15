Самотой Андрей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
30.11.1890 ст.
Наум Иванович Белокур
Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.
Дочь: (Самотой) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Самотой Феодора Дамиановна
Смерть
Неизвестно