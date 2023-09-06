Выгузов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1920
Сын: Выгузов Константин Иванович
Мать ребёнка: Выгузова Агафья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выгузова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Выгузова Агафья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выгузов Александр Иванович
Мать ребёнка: Выгузова Агафья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно