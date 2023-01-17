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Мухаметзянов Агиль Гайзуллович

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Место рождения

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1908

Дата смерти

10.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Мухаметзянов Гайзулла

Мать: не указана

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1930

Сын: Мухаметьянов Ражап Агилевич

Мать ребёнка: Габдрафикова Марьям Мухтаровна

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Мухаметьянов Рауф Агилевич

Мать ребёнка: Габдрафикова Марьям Мухтаровна

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1936

Сын: Мухаметьянов Рафик Агилевич

Мать ребёнка: Габдрафикова Марьям Мухтаровна

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1941

Сын: Мухамедзянов Рамиль Агилевич

Мать ребёнка: Габдрафикова Марьям Мухтаровна

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная награда
1945
Медаль "За отвагу"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габдрафикова Марьям Мухтаровна

Смерть
10.04.1945
Вена, Австрия
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