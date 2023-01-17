Мухаметзянов Агиль Гайзуллович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти10.04.1945
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Мухаметзянов Гайзулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1930
Сын: Мухаметьянов Ражап Агилевич
Мать ребёнка: Габдрафикова Марьям Мухтаровна
Рождение ребёнка
01.01.1934
Сын: Мухаметьянов Рауф Агилевич
Мать ребёнка: Габдрафикова Марьям Мухтаровна
Рождение ребёнка
11.10.1936
Сын: Мухаметьянов Рафик Агилевич
Мать ребёнка: Габдрафикова Марьям Мухтаровна
Рождение ребёнка
28.03.1941
Сын: Мухамедзянов Рамиль Агилевич
Мать ребёнка: Габдрафикова Марьям Мухтаровна
Военная награда
1945
Медаль "За отвагу"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1945
Вена, Австрия