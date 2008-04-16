Ермошин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошин Владимир

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Место рождения

Балаково

Дата рождения

22.07.1955

Дата смерти

16.04.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Ермошина (Масленникова) Лидия

Бракосочетание
20.02.1976

Жена: Ермошина (Масленникова) Лидия

Рождение ребёнка
11.02.1978

Дочь: Федорова (Ермошина) Ольга

Мать ребёнка: Ермошина (Масленникова) Лидия

Рождение ребёнка
10.10.1982

Сын: Ермошин Андрей

Мать ребёнка: Ермошина (Масленникова) Лидия

Рождение ребёнка
14.11.1984

Сын: Ермошин Алексей

Мать ребёнка: Ермошина (Масленникова) Лидия

Смерть
16.04.2008

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