Ермошин Владимир
Место рожденияБалаково
Дата рождения22.07.1955
Дата смерти16.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
20.02.1976
Рождение ребёнка
11.02.1978
Дочь: Федорова (Ермошина) Ольга
Мать ребёнка: Ермошина (Масленникова) Лидия
Рождение ребёнка
10.10.1982
Сын: Ермошин Андрей
Мать ребёнка: Ермошина (Масленникова) Лидия
Рождение ребёнка
14.11.1984
Сын: Ермошин Алексей
Мать ребёнка: Ермошина (Масленникова) Лидия
Смерть
16.04.2008