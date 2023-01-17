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Жукова Александра Павловна

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Жуков Александр Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Максимович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Жуков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Максимович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Жукова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Максимович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Александр Максимович

Смерть
Неизвестно
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