Жукова Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Жуков Александр Александрович
Отец ребёнка: Жуков Александр Максимович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Жуков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Жуков Александр Максимович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Жукова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно