Ремизов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРемизов Алексей Михайлович

Ремизов Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.07.1877

Дата смерти

26.11.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1877 по 1895
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1895 по 1905
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1905 по 1921
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1921 по 1923
Берлин, Германия
Место жительства
С 1923 по 1957
Париж, Франция
Смерть
26.11.1957
Париж, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close