Митрофанова София Ахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова София Ахметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авзалова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Высоцкая Екатерина

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Григорьевич

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