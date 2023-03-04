Митрофанова София Ахметовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авзалова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Высоцкая Екатерина
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Григорьевич