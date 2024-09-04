Алгазин Иван Борисович
Место рожденияг. Тара
Дата рожденияМежду 1727 и 1729 ст.
Дата смерти1806 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1727 и 1729 ст.
Отец: Алгазин Борис Лукьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757 ст.
Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Дарья Гаврилова
Рождение ребёнка
1762 ст.
Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Дарья Гаврилова
Смерть
1806 ст.