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Алгазин Иван Борисович

Место рождения

г. Тара

Дата рождения

Между 1727 и 1729 ст.

Дата смерти

1806 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1727 и 1729 ст.

Отец: Алгазин Борис Лукьянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина (Томскова) Дарья Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Алгазин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Дарья Гаврилова

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Алгазин Михайло Иванович

Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Дарья Гаврилова

Смерть
1806 ст.

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