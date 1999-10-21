Поддубный Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1973
Отец: Поддубный Петр
Рождение ребёнка
21.10.1999
Дочь: Поддубная Анна Владимировна
Мать ребёнка: Поддубная Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.2007
Дочь: Поддубная Алена Владимировна
Мать ребёнка: Поддубная Юлия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно