Поддубный Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубный Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1973

Отец: Поддубный Петр

Мать: Поддубная Галина Петровна

Рождение ребёнка
21.10.1999

Дочь: Поддубная Анна Владимировна

Мать ребёнка: Поддубная Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.2007

Дочь: Поддубная Алена Владимировна

Мать ребёнка: Поддубная Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поддубная Светлана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поддубная Юлия Николаевна

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