Федяков Тимофей Терентьев
Место рождения
Дата рождения18.12.1913
Дата смерти12.01.1914
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
18.12.1913
ГАСО ф6 о17 18-19 декабря 1913г Тимофий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: деревни Пантиной запасной... Показать все
Смерть
12.01.1914
ГАСО ф6 о17 12-14 января 1914г Сокольского села крестьянина Терентия Иаковлева Федякова сын Тимофий 1 месяц от слабости