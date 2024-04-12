Федяков Тимофей Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедяков Тимофей Терентьев

Федяков Тимофей Терентьев

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

18.12.1913

Дата смерти

12.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1913

Отец: Федяков Терентий Яковлев

Мать: Федякова Серафима Васильева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 18-19 декабря 1913г Тимофий Родители: Сокольского села крестьянин Терентий Иаковлев Федяков и законная его жена Серафима Василиева, оба православные Восприемники: деревни Пантиной запасной... Показать все
Смерть
12.01.1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 12-14 января 1914г Сокольского села крестьянина Терентия Иаковлева Федякова сын Тимофий 1 месяц от слабости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close