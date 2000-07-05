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Верховых Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Качканар, Качканарский, Свердловская область

Дата рождения

05.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2000

Отец: Верховых Алексей Владимирович

Мать: Верховых Нина Леонидовна

Качканар, Качканарский, Свердловская область
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