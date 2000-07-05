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Верховых Анастасия Алексеевна
Верховых Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Качканар
, Качканарский, Свердловская область
Дата рождения
05.07.2000
Пол
Женский
Отец
Верховых Алексей Владимирович
Мать
Верховых Нина Леонидовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2000
Отец:
Верховых Алексей Владимирович
Мать:
Верховых Нина Леонидовна
Качканар
, Качканарский, Свердловская область
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