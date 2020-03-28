Сидоренко (Мацуева) Людмила Степановна
Место рожденияПосёлок Гродеково района имени Лазо Дальневосточного края
Дата рождения12.03.1937
Дата смерти28.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1937
Отец: Мацуев Степан Исаакович
Мать: Мацуева Мария Игнатьевна
Посёлок Гродеково района имени Лазо Дальневосточного края
Бракосочетание
16.06.1960
Махачкала, ДАССР
Рождение ребёнка
21.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоренко Лев Александрович
Смерть
28.03.2020
Москва