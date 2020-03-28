Сидоренко (Мацуева) Людмила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Мацуева) Людмила Степановна

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Место рождения

Посёлок Гродеково района имени Лазо Дальневосточного края

Дата рождения

12.03.1937

Дата смерти

28.03.2020

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1937

Отец: Мацуев Степан Исаакович

Мать: Мацуева Мария Игнатьевна

Посёлок Гродеково района имени Лазо Дальневосточного края
Бракосочетание
16.06.1960

Муж: Сидоренко Лев Александрович

Махачкала, ДАССР
Рождение ребёнка
21.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоренко Лев Александрович

Смерть
28.03.2020
Москва
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