Мальков Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Мольков Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1939
Дочь: Софьина (Малькова) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Малькова (Занкина) Мария Ивановна
Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1941
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Пропал без вести в гороховецком лагере февраль 1942 год По свидетельствам товарищей умер от голода в гороховецком лагере подготовки Прошел финскую войну