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Мальков Иван Кузьмич

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Место рождения

Высоково, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Мольков Кузьма

Мать: не указана

Высоково, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малькова (Занкина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1939

Дочь: Софьина (Малькова) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Малькова (Занкина) Мария Ивановна

Кендя, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1941
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Пропал без вести в гороховецком лагере февраль 1942 год По свидетельствам товарищей умер от голода в гороховецком лагере подготовки Прошел финскую войну

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