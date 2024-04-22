Вьялкин Егор Антонович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Вьялкин Антон Степанович
Мать: Вьялкина Марья Сергеевна
Бракосочетание
01.05.1878
Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1879
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Вьялкина Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кишкина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Вьялкина Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вьялкина Наталья Павловна
Смерть
Неизвестно