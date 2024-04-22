Вьялкин Егор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьялкин Егор Антонович

Вьялкин Егор Антонович

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Вьялкин Антон Степанович

Мать: Вьялкина Марья Сергеевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.05.1878

Жена: Вьялкина Наталья Павловна

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1879

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Вьялкина Наталья Павловна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кишкина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Вьялкина Наталья Павловна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Василий Егорович

Мать ребёнка: Вьялкина Наталья Павловна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close