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Кашуба Сергей Николаевич

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Место рождения

Котельва, Полтавська область

Дата рождения

04.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1971

Отец: Кашуба Николай Николаевич

Мать: Кашуба Татьяна Петровна

Котельва, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.10.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашуба Татьяна Ивановна

Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
16.09.1998

Сын: Кашуба Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Кашуба Татьяна Ивановна

Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашуба Татьяна Ивановна

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