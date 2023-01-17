Кашуба Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1971
Отец: Кашуба Николай Николаевич
Мать: Кашуба Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
15.10.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашуба Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1998
Мать ребёнка: Кашуба Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашуба Татьяна Ивановна